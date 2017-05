"Neurosige Zeiten" in Weißenbach

WEIßENBACH. Nach einem Jahr Pause präsentiert die Kolping-Volksbühne Weißenbach heuer die Komödie "Neurosige Zeiten" von Winni Abel. Die Premiere des Stücks findet am Freitag, den 12. Mai um 20:30 Uhr im Gemeindesaal Weißenbach statt. Weitere Spieltermine: 19. und 24. Mai, 2., 9., 13., 23. und 30. Juni sowie 7. Juli 2017. Beginn jeweils um 20:30 Uhr im Gemeindesaal. Kartenvorverkauf unter www.kolping-weissenbach.at oder per Telefon (13 bis 19 Uhr): +43 676 428 4 560 (Simone Gerhardt).

Restkarten an der Abendkasse.