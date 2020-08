Das Ötscherlandbad in Gaming besticht durch seine ausgedehnten Liegeflächen, aber auch durch seinen Ausblick.



GAMING. Die Hitzewelle ist da, doch die Corona-Krise hat vielen einen Strich durch die geplante Urlaubsrechnung gemacht.

Deshalb haben wir in den Bezirksblättern einen Freibäder-Check gestartet. Im fünften Teil geht es in das Ötscherlandbad in Gaming.

Kassadame Sabrina Loidl begrüßt die Besucher im Ötscherlandbad.

Sabrina Loidl begrüßt die Besucher im Ötscherlandbad. Foto: Roland Mayr

hochgeladen von Roland Mayr

Ein Freibad mit Top-Ausblick



Das Ötscherlandbad ist ein Freibad mit familiärer Atmosphäre, das nicht nur bei den Gamingern sehr beliebt ist, sondern auch bei Tagestouristen. Der Hauptgrund dafür ist neben der ausgedehnten Liegewiese die Aussicht auf die umliegenden Berge und Wälder.

"Ich lebe jetzt seit 33 Jahren in der Langau und war früher Snowboard- und Gleitschirmlehrer. Mittlerweile bin ich 58 Jahre alt und deshalb schon alt und gebrechlich. Also habe ich mit dem heurigen Sommer meinen Dienst als Bademeister angetreten und es macht mir sehr viel Spaß", erklärt der aus Budapest stammende Antal "Toni" Janos, der mit Oberbademeister Walter Stanglauer sowie den Kassadamen Sabrina Loidl, Bianca Rußwurm und Manuela Etzler seinen Dienst im Ötscherlandbad verrichtet und dort stets ein offenes Ohr für die Gäste hat.

Feine Snacks gibt's im Badbuffet bei Naim und Florentina Salijaj.

gibt's im Badbuffet bei Naim und Florentina Salijaj. Foto: Roland Mayr

hochgeladen von Roland Mayr

Viel Action für Jung und Alt



Doch das Freibad in Gaming eignet sich nicht nur ausgezeichnet um abzuschalten, sondern bietet auch Action für die Jugend, wie Sabrina Loidl zu berichten weiß.

"Besonders beliebt bei den jungen Badegästen sind natürlich die Rutsche, die beiden Sprungtürme, der Beachvolleyball-Platz, der Tischtennistisch und der Minigolf-Platz. Aber generell lässt sich sagen, dass sich aufgrund der besonders familiären Atmosphäre hier einfach junge und ältere Gäste gleichermaßen rundum wohlfühlen", berichtet die Kassadame.

Das 33,3 Meter lange und 15 Meter breite Sportbecken ist bei den Schwimmern beliebt, die bereits um 9 Uhr die Möglichkeit nutzen, um sich rundum fit zu halten.

Und wer danach Hunger oder Durst verspürt, genehmigt sich einen köstlichen Snack und ein kühlendes Getränk bei Gastwirt Naim "Robi" Salijaj, der mittlerweile seit vier Jahren das Buffet im Ötscherlandbad in Gaming betreibt.

Weitere Infos auf gaming.gv.at.