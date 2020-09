SCHEIBBS. Der Projektmarathon läuft auf vollen Touren: Gemeinsam mit der Gemeinde kreiert die Landjugend (LJ) Niederösterreich verschiedene Projekte, die es für die jeweiligen Landjugenden zu erledigen gilt - in 42, 195 Stunden wohlgemerkt.

Für die LJ Scheibbs hieß es heuer den Platz an der Quelle „der Ursprung“ in Neustift zu renovieren. Das Geländer entlang der Quelle wurde erneuert. Gestrüpp und Sträucher wurden ausgemäht.

Die Grotte wurde gesäubert und das Gitter der Grotte bekam einen neuen Anstrich. Einige neue Sitzmöglichkeiten wurden erschaffen, welche zum gemütlichen Verweilen im Zuge einer Wanderung entlang des Via Aqua Wanderweges einladen.

Voller Stolz

Die Landjugendleitung Anita Scharner und Andreas Gruber sind stolz darauf, was ihre Mitglieder in der kurzen Zeit geschaffen haben. „Wir freuen uns, wenn dieses Projekt genutzt wird und es vor allem den Scheibbsern einige Erholungsmomente bietet“, so Landjugendleiterin Anita Scharner.