Wang-Amstetten

Am Sonntag den 23. August fand in der Amstettner Stocksporthalle die Ziel LM der männlichen statt. Es wird die einzige Verbandmeisterschaft in der Sommersaison sein. Über 100 Starter sorgten trotz der Corona Bestimmungen für ein sehr hohes Teilnehmerfeld. Der Bewerb dauerte mit allen Spielklassen über 10 Stunden. Der ESV Union Wang konnten den fast totalen Triumpf erreichen. Herren Landesmeister wurde Patrick Solböck mit Tagesbestleistung von 354 Pkt. Platz 4 ging an Stefan Solböck, der sich dann bei der Senioren Klassen den 2. Platz holte. Jakob Solböck dominierte die Klassen U-19 und U23 und holte sich beide Titel. Damit werden Stefan Solböck bei der Österreichischen Meisterschaft im September in Klagenfurt bei den Herren und Senioren, sowie Jakob Solböck bei der U19 und U23 vertreten sein. Patrick muss leider wegen Termin Gründen auf die ÖM verzichten. Der Vorstand gratuliert recht herzlich zu diesen tollen Erfolge.