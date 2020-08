Verein „Mein Lehrbetrieb“ setzt auf digitale Formate: „karriere clubbing“ geht erst 2021 wieder über die Bühne



REGION. Das „karriere clubbing“, die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel, wird erst 2021 wieder über die Bühne gehen. Das hat der Vorstand des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ bei einer Sitzung in Ybbsitz beschlossen. 2015 hatte das Erfolgsformat im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs seine Premiere gefeiert. Über 1.000 Schüler und Lehrkräfte waren jährlich Ende September zur Messe geströmt. „Die zu erwartenden steigenden Corona-Fallzahlen im Herbst haben uns zu diesem Schritt bewogen. Es ist uns alles andere als leicht gefallen“, berichtet der Vereinsobmann und Gründer der Initiative, Willi Hilbinger.

Gerade im jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Umfeld will der über 60 Mitgliedsbetriebe zählende Verein jedoch die Fahne für Lehrberufe im Mostviertel hochhalten. „Wir werden im Herbst auf digitale Vermittlungsformate setzen und auf diese Weise Bewusstsein für eine Lehre in unseren regionalen Unternehmen schaffen“, kündigt Willi Hilbinger an. Auch die Schulbotschaftertreffen sind vorerst auf Eis gelegt, im Hintergrund wird aber an der Optimierung der Unterlagen gearbeitet.

Dass das „karriere clubbing“ langfristig als Fixpunkt im Vereinsgeschehen erhalten bleibt, beweist die langfristige Reservierung der Veranstaltungsräumlichkeiten. "Wir haben gleich nach unserer Absage für heuer das Schloss Rothschild für 2021, 2022 und 2023 reserviert", führt Willi Hilbinger weiter aus. Die mittlerweile sechste Auflage soll vom 22. bis 24. September 2021 ausgetragen werden.

