01.10.2017, 21:43 Uhr



Bei herrlich sonnigem Herbstwetter fand am Samstag, den 30. September 2017 der 1. Gemeinschaftstag des Pfarrgemeinderates der Pfarre Reinsberg, sowie Pater Thomas Neernakunnel und Diakon Robert Plank in Steinakirchen statt. Begonnen wurde mit einer kurzen Stärkung bei Kaffee und Brioche um danach den Vormittag in einer Klausur im Pfarrsaal zu verbringen, welche vom Pastoralassistenten der Pfarre Ybbs und Säusenstein Herrn Andreas Schachenhofer wunderbar geführt wurde und der den ganzen Tag begleitet hat, um den "Schatz des Glaubens er-lebbar" zu machen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Gasthaus Aigner fand eine sehr interessante Kirchenführung der Pfarrkirche Steinakirchen durch Herrn Franz Grimm statt, der auch anschließend mit den Teilnehmern zum Sonnwendkreis am Haberg marschierte. Auf dem Weg dorthin wurde eine kurze Andacht bei der Haberg Kapelle abgehalten. Die eindrucksvolle Entstehung dieser Kapelle erklärte Herr Ecker Franz. Beim Sonnwendkreis angelangt brachte Herr Franz Grimm die Bedeutung näher. Mit einem Lied und dem gemeinsamen heben des "Schatzes unseres Glaubens" fand der gemütliche Abschluss dort statt. Es war für alle ein bereichender und wunderschöner Gemeinschaftstag