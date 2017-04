Bilder Woche Bezirksblätter Scheibbs Ausgabe 16

22.04.2017, 11:29 Uhr

Der Kneipp-Aktiv-Club aus Scheibbs nahm vor Kurzem an einer spannenden Führung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien teil, wo den interessierten Besuchern aus dem Bezirk Scheibbs viel Wissenswertes über das Wetter und die moderne Klimaforschung vermittelt wurde.Passend zum Osterfest hat es sich die kleine Johanna Winter am Hof "Höbarten" am St. Antoner Schlagerboden mit zwei Hasen im Heu gemütlich gemacht.Anlässlich des 30. Geburtstags eines Freundes hat sich Philipp Pflügl alias "DJ Zeus" aus Scheibbs etwas ganz Besonderes einfallen lassen und besuchte das Fest in dieser Einhorn-Verkleidung.