Kommentar Bezirksblätter Scheibbs Ausgabe 16

22.04.2017, 11:06 Uhr

Geheime "Schätze" in unseren Kellern

Wohl fast jeder Scheibbser hat zu Hause irgendwelche Erbstücke liegen, die über Generationen weitergegeben wurden und nun irgendwo ein "einsames Dasein" auf einem Dachboden oder im Keller fristen müssen und langsam aber sicher mit einer dicken Staubschicht bedeckt werden. Man weiß dann oft nicht, ob diese Dinge wertvolle Antiquitäten sind oder einfach nur Schrott. Als Antiquitäten (von lateinisch antiquitas "Altertum") bezeichnet man jene Gegenstände meist künstlerischer oder kunsthandwerklicher Art, die je nach Stilrichtung mindestens 100 Jahre alt sein sollen. Um genau das herauszufinden, haben die Bezirksblätter Niederösterreich nun eine Kooperation mit dem Dorotheum gestartet. Am 6. Mai wird in der Filiale des Auktionshauses am Rathausplatz in St. Pölten ein großer Bezirksblätter-Schätztag stattfinden, wo Top-Experten des Dorotheums die Fundstücke unserer Leser bewerten. Mitmachen könnte sich also lohnen, denn wer weiß, vielleicht handelt es sich ja bei dem einen oder anderen lange vergessenen Stück im Keller um einen echten "Schatz" aus längst vergangenen Tagen.