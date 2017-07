Lebensretter für Maxi im Kleinen Erlauftal gesucht

16.07.2017, 15:59 Uhr

Der Verein "Sirius" organiesiert eine Stammzellen-Typisierungsaktion in Steinakirchen am Forst.

STEINAKIRCHEN. Der gemeinnützige Verein "Sirius" organisiert am Samstag, 12. August eine Stammzellen-Typisierungsaktion in Steinakirchen am Forst. Der Verein ist speziell auf der Suche nach einem Spender für eine Familie, in der zwei von drei Brüdern an septischer Granulomatose – einer seltenen Erbkrankheit – erkrankt sind. Für den kleinen Maxi konnte bisher noch kein Spender gefunden werden. Jeder gesunde Erwachsene zwischen 17 und 45 Jahren kann sich typisieren lassen und damit zu einem potenziellen Lebensretter werden. Am 12. August von 10 bis 16 Uhr besteht bei der Freizeitanlage in Steinakirchen die Möglichkeit dieser Typisierung, veranstaltet von "Geben für Leben, Leukämiehilfe Österreich". Den potenziellen Spendern werden dabei drei Milliliter Blut abgenommen, um den jeweiligen Gewebetyp zu bestimmen. Die anfallenden Kosten von 50 Euro pro Person trägt der Verein "Geben für Leben". Im Anschluss daran kommt man in die weltweite, anonymisierte Spender-Datenbank.Passt man genetisch mit einem an Leukämie erkrankten Menschen zusammen, so kann man eine Stammzellen-Spende, welche ebenfalls über das Blut erfolgt, durchführen lassen und auf diese Weise die Überlebenschance des erkrankten Patienten um ein Vielfaches steigern. Vor allem bei kleinen Kindern liegen die Heilungschancen bei nahezu 100 Prozent.Parallel zu dieser Typisierungsaktion veranstaltet der Fußballverein ÖTSU Steinakirchen ein Benefiz-Kleinfeldturnier am Fußballplatz in Steinakirchen am Forst, wo für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Spender natürlich bestens gesorgt sein wird."Noch nie war es so einfach, ein Menschenleben zu retten, weshalb wir alle Menschen aus der Region dazu aufrufen wollen, dem kleinen Maxi zu helfen", so Matthias Seifert vom Verein Sirius.Infos auf der Hompage von Geben für Leben und auf der Webiste des Vereins "Sirius"