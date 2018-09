Scheibbser Altstadtrunde: Der Werturm in der Gaminger Straße

17.09.2018, 20:20 Uhr

Ein Wehrturm schützte einst die Bürger vor ihren Feinden

SCHEIBBS. Dieser Wehrturm in der Gaminger Straße in Scheibbs war Bestandteil der ehemaligen Stadtmauer, die als Befestigungsanlage gegen feindliche Angriffe das Zentrum schützen sollte. Der Bau der Wehrmauer wurde anlässlich der Stadterhebung im Jahr 1352 von Herzog Albrecht II. angeordnet. Man nimmt an, dass die Mauer etwa sechs Meter hoch war und eine Kronenbreite von bis zu einem Meter aufweisen konnte.