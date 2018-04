"Woodstock" für Kids in Purgstall

20.04.2018, 15:42 Uhr

Ulrike Fehringer-Übellacker sorgt am Purgstaller Marktfest für eine tolle Stimmung beim jungen Publikum.

ULRIKE FEHRINGER-ÜBELLACKER: Nach zehn Jahren war es an der Zeit, diesmal etwas Neues auszuprobieren. Deshalb gibt's heuer erstmals am Samstag, 5. Mai von 13 bis 17 Uhr ein "Music Open Air for Kids" sowie das "Spielefest for Kids". Die Musikbühne soll dabei im Vordergrund stehen. Die Spielestation sollen das Programm für die jungen Besucher abrunden.

Es werden viele junge Bands wie The Woodpeckers, BeStimmt, Steirisch, alles aus Blech, die SKA Company oder die Band ohne Namen auftreten. Insgesamt werden 13 Musikgruppen, deren Mitglieder alle noch sehr jung sind, ihr großes musikalisches Können auf der Bühne unter Beweis stellen.Es soll einfach eine richtige Festival-Atmosphäre entstehen, ähnlich wie es in der "Musiczone" beim Marktfest ja am Abend den Erwachsenen geboten wird. Und genau das wollen wir auch Kindern und Jugendlichen am Nachmittag bieten: Ein "Woodstock for Kids and Teens" gewissermaßen.Beim "Spielefest for Kids" bieten Purgstaller Unternehmer – und ohne die treuen Firmen würde es kein Spielefest geben – verschiedene Stationen, wo man sich unter anderem Buttons pressen lassen, Haarbänder anfertigen, Malerarbeiten durchführen, sich am Kinderschminken beteiligen, Blumen anpflanzen bzw. die Riesenrutsche oder das Rodeo-Bullenreiten ausprobieren kann. Und alle jene Kids, die besonders eifrig waren und sich viele Stempel bei den jeweiligen Betrieben für ihre Spielepässe gesammelt haben, erhalten schließlich tolle Urkunden.Das "Spielefest for Kids" wird rund um den Alois-Fragner-Platz, die Musiczone und um den Wehrturm ausgetragen, während man das Rodeo-Bullenreiten beim Kirchenplatz ausprobieren kann.Auf alle Fälle! Dank Direktor Toni Sauprügl von der Musikschule Purgstall war es möglich, ein volles Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine zu stellen.