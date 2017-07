Große Chance für Lokalmatador Matthias Buchinger beim Stoppel-Field-Race!

Am 29. Juli steigt in Purgstall an der Erlauf wieder das ultimative Stoppel-Field-Race. Im Vorjahr gelang Matthias Buchinger der Finaleinzug, heuer kommt der Offroadgang Steinakirchen Pilot sogar als ACC-Youngsters-Laufsieger zu diesem Enduro-Feld-Cross-Rennen!

Für das Stoppel-Field-Race hat der Veranstalterclub Racing Team Erlauftal alle Vorbereitungen getroffen und freut sich auf den 29. Juli. Zahlreiche Lokalmatadore werden um die begehrten Finalplätze kämpfen. Unter den Localheros ist auch der frischgebackene Austrian Cross Country Championship Serienlaufsieger bei den Youngsters Matthias Buchinger vom Team Offroadgang Steinakirchen. Letztes Jahr schaffte Buchinger den Finaleinzug und stand beim Stoppel-Field-Race am Podium, heuer will der Niederösterreicher dieses Kunststück wiederholen. Fans und Besucher dürfen sich auf ein spannendes Rennen freuen, welches am Samstag in Purgstall, Hochries 3 auf einem abgeernteten Getreidefeld, wo zahlreiche künstliche Hindernisse wie Holzleiter, Steine, Reifen oder Baumstämme aufgestellt sind, über die Bühne gehen wird. Bereits am Vormittag steigen die spannenden Vorläufe, im K.O. System entscheidet sich dann wer direkt in die nächste Runde aufsteigt...