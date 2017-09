Element Wasser beherrschte Schule

30.09.2017, 13:02 Uhr

Seit dem Gründungsjahr 2000 tourt die Swarovski Wasserschule in Kooperation mit dem Nationalpark Hohe Tauern als mobile Bildungseinrichtung durch Österreichs Schulen, um Kindern von 8 bis 12 Jahren Wert und Schutz der Ressource Wasser zu vermitteln.

Exkursion in die Auen

In den 3. und 4. Klassen der Volksschule Fischamend wurde direkt in der Schule in Zusammenarbeit mit den Rangern rund um das Wasser gearbeitet, geforscht und experimentiert. Von physikalischen Grundlagen über Kreisläufe in der Natur bis zum Gewässer- und Trinkwasserschutz sowie der Funktion der Nationalparks als Schutzgebiete. Abschließend gab es ein Outdoorsprogramm in der Petroneller Au. Dort stand das Kennenlernen des Wasserlebensraums Donau-Auen samt seiner Lebewelt im Fokus – beim „Tümpeln“ mit Netzen und Keschern sowie Bootfahren im Altarm und Wandern.Was die Kinder aus diesen intensiven gemeinsamen Tagen mitnehmen werden: „Wasser ist unser Schatz, auf den wir aufpassen müssen!“