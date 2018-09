Liebespaar der Woche: Sabine und Herbert Grimme aus Mannswörth

23.09.2018, 17:07 Uhr

Tipp an andere Pärchen

"Mein Tipp an alle anderen Pärchen ist, dass man auch an schlechten Tagen immer daran denkt, was man Gutes aneinander hat. Man sollte nicht gleich die Partnerschaft aufgeben, nur weil die Zeiten miteinander schlecht sind. Denn nur so stimmt der Leitsatz – in guten wie in schlechten Zeiten ! Dieses Sprichwort möchte ich nämlich, gemeinsam mit meinem Mann, noch meinen Enkelkinder erzählen dürfen", so die glückliche Ehefrau und Mutter.