Moosbrunn: Kinder helfen Quaxi beim Kampf gegen den Müll

20.04.2018, 22:41 Uhr

Was mit dem Müll passiert

Da gilt es einmal zu klären, warum es eigentlich so viele verschiedene Mülltonnen gibt (um den Müll richtig zu trennen). Und was kommt jetzt in die jeweilige Tonne hinein und was entsteht daraus?

Müll leider auch Quaxis Seerosenteich

Leider werfen viele Leute immer wieder Abfälle achtlos in der Natur weg. Das ist sogar Quaxi in seinem Seerosenteich passiert. Alles zugemüllt. Mit Warnbekleidung und Müllgreifern rückten die Mädchen und Buben dem Abfall zu Leibe. Ganz schnell war der Teich wieder sauber und die Tiere fühlten sich wieder pudelwohl. Abfallberaterin Monika Kirchmeyer: „Die Arbeit mit Kindern ist enorm wichtig. Und es war wirklich außergewöhnlich, wie viel die Moosbrunner Kinder bereits über den Abfall wissen."