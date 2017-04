Rares von Falco bis alte Bücher

26.04.2017, 14:56 Uhr

Der Fischamender Franz Lorenz liebt alte Fotoapparate und vor allem Bücher, zum Teil über 200 Jahre alt.

Franz Lorenz ist nicht nur weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannter Experte für Luftfahrt und römische Geschichte. Der Fischamender ist auch privat leidenschaftlicher Sammler.Am meisten angetan haben es ihm alte Fotoapparate. Kameras, die neben modernen Smartphones zwar ziemlich aufwändig wirken - für nur einen Zweck, dem Fotografieren. Aber punkto Charme sind die Geräte aus dem Laufe des 20. Jahrhunderts nicht zu überbieten. "Damit kann man auch noch immer schöne Fotos machen. Und sie haben Funktionen, die Handys nicht ansatzweise haben", so Franz Lorenz.

Fan von alten Büchern

Experten und Freunde

Falco im Gedenkjahr

Das junggebliebene Fischamender Urgestein hat aber auch ein Faible für Bücher. Oft sitzt er in seiner Privatbibliothek und stöbert gerne in teils ganz alten Werken. "Da gibt es zum Beispiel die Sammlung ,Reisebeschreibungen´aus dem Jahr 1785", ist Lorenz stolz auf seine Büchersammlung. Darunter findet sich auch ein Brockhaus aus dem Jahr 1833. Ebenfalls ein ganz seltenes Exemplar.Aus dem Vollen schöpfen kann Franz Lorenz nur, weil er sich in jahrelanger Arbeit ein Netzwerk aus Freunden und Experten aufgebaut hat. Ob Numismatiker, die von Sesterzen über Kronen und Gulden die monetäre Vergangenheit aufleben lassen. Oder auch von Hobby-Archäologen, die im Fischamender Gebiet oft auf römische Gegenstände stoßen. Das kommt natürlich ins Museum und nicht unter den Hammer.Nicht nur alte, sondern auch "junge Römer" sind begehrt bei Sammlern. Österreichs berühmtester Popstar wäre heuer 60 Jahr alt geworden. Bei einem Falco-Fan in der Region befindet sich der "Zwilling" vom Grabmal am Zentralfriedhof. Wert: rund 15.000 Euro. Die "Hard Rock Café"-Kette wollte das Denkmal haben, wollte aber den Preis nicht bezahlen.