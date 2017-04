Musikverein Himberg wechselt die Jahreszeit

22.04.2017, 14:38 Uhr

Obfrau Elfi Drechsler erklärt: „Gerade in Niederösterreich ist die Anzahl an Konzerten rund um den Landesfeiertag sehr groß, daher möchten wir unserem Publikum etwas Neues bieten und haben unserem Konzert einen neuen Titel gegeben, welcher hervorragend in den Frühling passt. Die Verlegung des Konzerttermines ins Frühjahr bietet uns auch noch die Möglichkeit einer intensiveren Vorbereitung zur jährlichen Konzertmusikbewertung, welche ebenfalls immer im Spätherbst stattfindet.“Mit Titeln wie der „Frühjahrsparade-Ouverture“ von Robert Stolz und der Wiener Polka „’s gibt nur a Kaiserstadt, ’s gibt nur a Wien!“ von Johann Strauß Sohn, hat Kapellmeister Hannes Reigl auch zur Jahreszeit passende Stücke ausgewählt. Neben solchen Klassikern steht auch moderne Blasmusikliteratur wie „Hollywood Milestones“ von John Higgins am Programm.Ein Höhepunkt des Konzertes ist die erstmalige Präsentation der Bläserklasse des Musikverein Himberg. 18 Mädchen und Burschen, die im vergangenen Herbst mit dem Erlernen eines Musikinstruments begonnen haben, brennen schon darauf, ihr Können zu zeigen.„Auf unsere Nachwuchskünstler sind wir besonders stolz. Damit können wir auch zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur am Computer spielen, sondern auch an lebendiger Musik und gemeinsamem Musizieren interessiert sind“, freuen sich Obfrau Elfi Drechsler und Jugendreferentin Astrid Haumer über die Nachwuchsarbeit.Zu sehen und zu hören gibt es das alles bei freiem Eintritt am 6. Mai im Velmer Pfarrheim und am 7. Mai im Himberger Volkshaus jeweils um 18 Uhr.