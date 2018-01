Wahl am 28. Jänner: Ausweis nicht vergessen

20.01.2018, 16:27 Uhr

Pass, Personalausweis oder Führerschein müssen vorgezeigt werden

In Schwechat sind alle Wahllokale bei der am 28. Jänner stattfindende NÖ-Landtagswahl von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Sämtliche Wahllokale in Schwechat, Rannersdorf, Kledering und Mannswörth sind gleichzeitig auch Wahlkarten-Wahllokale. Die Wählerinnen und Wähler sind aufgefordert, am Wahltag der Wahlbehörde einen Ausweis (Pass, Personalausweis oder Führerschein) vorzulegen um ihre Identität zweifelsfrei nachzuweisen.