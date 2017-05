Werbung, Kampagnen, Studien: Nächste Umfrage des Flughafens pro 3. Piste

01.05.2017, 11:30 Uhr

Flughafen laut 1000 Befragten beliebtester Arbeitgeber in Ostösterreich noch vor Red Bull und OMV

Eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstitutes IFES mit 1.000 Befragten ergibt, dass die Bevölkerung der österreichischen Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) erstmals den Flughafen Wien als attraktivsten Arbeitgeber sieht. Auf den weiteren Rängen folgen OMV, Austrian Airlines, Red Bull und Verbund.Punkten kann der Flughafen Wien laut dem vom Flughafen eröffneten Ergebnis bei den Befragten vor allem mit folgenden, dem Flughafen zugeschriebenen, Vorzügen: ein attraktives und vielfältiges berufliches Angebot für Frauen und Männer, wirtschaftliche Relevanz für Österreich, internationale Vernetzung, Perspektiven und Leistungsorientierung, sichere Arbeitsplätze und gute Dienstleistungen.Mehr als 20.000 Beschäftigte am AirportWeiters schätzen die Befragten den Flughafen mehrheitlich als „zukunftsorientiert“, „sicherheitsbewusst“, „erfolgreich“ und „kundenorientiert“ ein. Aktuell sind am Standort Flughafen mehr als 20.000 Menschen in rund 230 Unternehmen beschäftigt – davon arbeiten rund 5.800 Beschäftigte bei der Flughafen Wien AG und ihren Tochtergesellschaften. Das Wachstum im Flugverkehr und die dynamische Entwicklung bei der Ansiedlung neuer Betriebe in der Airport City – allein im Jahr 2016 konnten 16 neue Betriebsansiedlungen gewonnen werden – führen auch zu einer weiterhin steigenden Nachfrage nach neuen Arbeitskräften am Standort Flughafen.Weiters: Der Airport wurde 2016 auf Grundlage des Votums der Kunden und Passagiere im Rahmen der Skytrax-Befragung zum dritten Mal in Folge als "beste Flughafen-Mannschaft Europas“ ausgezeichnet wurden.