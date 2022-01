Von Montag, 17. Jänner, bis Dienstag, 18. Jänner sowie von Montag, 24. Jänner bis Mittwoch, 26. Jänner kann man sich im Simmeringer Amtshaus kostenlos gegen das Coronavirus impfen lassen.

WIEN/SIMMERING. Demnächst kann man sich ganz unkompliziert das Jaukerl im Amtshaus 11 holen: Jeweils von 9 bis 18 Uhr kann man sich von Montag, 17. Jänner, bis Dienstag, 18. Jänner sowie von Montag, 24. Jänner bis Mittwoch, 26. Jänner im Amtshaus, Enkplatz 2, impfen lassen – egal, ob es der Erst-, Zweit- oder Drittstich ist.

"Mit der Öffnung der Pforten des Amtshauses kann den Simmeringerinnen und Simmeringern ein weiteres Angebot zur Bekämpfung der Pandemie unterbreitet werden", zeigt sich Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) über die neue Möglichkeit erfreut.

Bei Fragen kann man sich per Telefon an das Bezirksamt im Elften unter 01 4000-12000 wenden.

Geimpft wird sowohl im Amtshaus als auch im Impfbus ausschließlich mit BionTech/Pfizer.

Auch der Impfbus macht Halt im Elften

Der Impfbus kommt diese Woche ebenso wieder nach Simmering: Am Dienstag, 11. Jänner, hält er von 10 bis 15.30 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr am Simmeringer Platz. Der nächste mögliche Termin ist dann am Freitag, 14. Jänner, beim Gasometer in der Guglgasse 15 von 11 bis 16.30 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr.

Am Dienstag kommt der Impfbus zum Simmeringer Platz und wartet bei der Bushaltestelle. Am Freitag kommt er dann zum Gasometer.

Sowohl im Amtshaus als auch beim Impfbus gelten die selben Regeln: Geimpft wird nur mit dem Impfstoff BioNTech/Pfizer für Personen ab 12 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Lediglich der Lichtbildausweis und die e-card müssen mitgeführt werden. Für Zweit- und Drittstich benötigt man zudem noch den Impfausweis.

Mehr Infos zum Impfbus und zum Tourplan gibt es auf www.coronavirus.wien.gv.at/impfbus/



