Kater Sebastian bekommt eine neue Couch

26.01.2018, 17:23 Uhr

Garnicht so einfach, mussten wir beim Blättern in den diversen Katalogen feststellen.Auch die Besuche in zwei Möbelhäuser brachten uns nicht weiter. Also was nun?Ein Möbelgeschäft wollten wir an diesem Tag noch aufsuchen und wenns da auch nix gibt, dann solls halt nicht sein!Dieses Möbelhaus liegt auf einem Berg im 10. Bezirk. und hat, wie wir feststellen mussten, kompetente Verkäufer.Herr Müller nahm sich viel Zeit und erläuterte uns die Vorzüge der einzelnen Sitzgruppen.Den Kopf voller Eindrücke versprachen wir ihm, zu Hause nachzudenken und uns wieder zu melden, was wir auch 14 Tage später taten. Er war total überrascht, dass wir Wort gehalten haben, aber so sind wir.Und heute steht das neue Ecksofa da und wurde gleich von Sebastian inspiziert und für gut befunden.