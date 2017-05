Klassisch, politisch, brisant und jugendlich: Die Lange Nacht der Kirchen in Altsimmering

07.05.2017, 18:12 Uhr

Politisch, gesellschaftsrelevante Themen und Kunst und Kultur stehen im Programm der Langen Nacht der Kirchen in Altsimmering am Programm. Die MitarbeiterInnen der Pfarre heißen alle Gäste und Freunde der Pfarre herzlich willkommen. Um 18:00 Uhr läuten am Freitag, 9. Juni 2017, vier von fünf Glocken am Altsimmeringer Kirchturm die Lange Nacht ein.

Klassisch, historisch & kulinarisch

Politisch, religiös & gesellschaftlich

Geschichtlich, jugendlich & musikalisch

Maria, Josef, Georg und Laurentius rufen zur Langen Nacht und erinnern die Kinder, die schon seit 17 Uhr die Straße zur Kirche bemalen, dass jetzt in der Kirche Pfarrer Christian Maresch wartet, um die Kinder zu segnen. "Jesus hat die Kinder gesegnet. Er wollte ihnen damit zeigen, dass Gott alle Kinder liebt und sie beschützen will", so betont der Altsimmeringer Pfarrer und lädt alle Kinder und die Eltern ein, sich Gottes Segen zu holen.Das Programm der Langen Nacht der Kirchen kann sich im Jahr 2017 wieder sehen und hören lassen. Wieder ist es gelungen einen bunter Mix von unterschiedlichen Charismen in der Altsimmeringer Pfarrkirche St. Laurenz auf dem Kirchenberg zu präsentieren.Klassisch startet das musikalische Programm, wenn die Orgel, das "Das Instrument Gottes" um 18.30 - 19.00 Uhr Musik aus der reformatorischen Tradition bietet. Dass dabei bekannte und unbekannte Lieder und Weisen erklingen kann die ökumenische Nähe der Kirchen bewusst machen. Auch um 21.30 - 22.00 wird in der Altsimmeringer Pfarrkirche Kirchenmusik aus der evangelischen Tradition präsentiert.Um 19.00 - 19.30 startet die erste Friedhofs-Führung: "Die Bierbrauer von Simmering" stehen bei Petra Leban, der Leiterin des Simmeringer Bezirksmuseums und ihrem Team im Mittelpunkt und sie erzählen über die bekannten und unbekannten Bierbrauer, die am alten Simmeringer Friedhof begraben sind. Anschließend, damit die Erzählungen nicht nur die Gedanken beflügeln präsentiert Hobby-Bierbrauer Rudi Fischer aus der Pfarre Kaiserebersdorf um 19.30 - 20.00 Uhr das "LangeNacht-Bier" extra für die Lange Nacht gebraut zur Verkostung. Damit das Bier auch gut schmeckt bieten ab 19.00 - 22.00 Uhr Irene , Friedl, Martha und Anna aus der Pfarre Gulaschsuppe. Untr der Motto "Himmlisch gut & höllisch scharf" "bestimmt jede/r die Schärfe selbst.Die Lange Nacht der Kirchen hat in Altsimmering auch eine politisch/gesellschaftliche Komponente. Hier leben Menschen unterschiedlicher Religionen, evangelische, katholische und orthodoxe Christen, Muslime, Aleviten und Menschen ohne Religionsbekenntnis friedlich miteinander. Woran das liegen kann und was Religionsgemeinschaften und politische Vertreter dazu beitragen können,. dass es so bleibt, das kommt an diesem Abend in der Altsimmeringer Kirche zur Sprache. Um 20.00 - 21.15 Uhr werden zum Thema "Religionen in der Stadt. Wie ein friedliches Zusammenleben funktioniert. " Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ), Renate Angerer (ehem. BV (SPÖ)) Dechant Pfarrer Mag. Christian Maresch (kath.), Pfarrerin Mag. Maria Katharina Moser (ev.), Islamtheologe Dr. Khalid El Abdaoui und Dr. Nicolae Dura (rum.orth.) miteinander ins Gespräch kommen. Die Moderation der Diskussion übernimmt der Journalist Matthias Ziegler von der Wiener Zeitung.Um 22.00 - 22.30 Uhr werden bei der Nachtführung am Simmeringer Friedhof Petra Leban, die Leiterin des Simmeringer Bezirksmuseums und ihr Team nochmals Interessantes, lustiges und Geheimes über die bekannten und unbekannten Bierbrauer, die am alten Simmeringer Friedhof begraben sind, erzählen.Ab 22.30 Uhr steht die Altsimmeringer Pfarrkirche ganz im Zeichen der Jugendband von Altsimmering und ihren Freunden, die mit ihrer Musik die Nacht rocken werden und zum mitsingen, zuhören und genießen einladen.