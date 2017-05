Simmeringer Regenbogenfamilien freuen sich über das 1. Regenbogenfamilienzentrum Wiens

09.05.2017, 22:08 Uhr

"Wir gratulieren Barbara Schlachter-Delgado, Obfrau von FaMos (Familien Andersrum Österreich), Ulrike Zöchbauer, Vorstandsmitglied von FaMos und Karin Mayer, Leiterin des 1. Regenbogenfamilienzentrums Österreich in Wien, zu diesem gelungenen Projekt", so Ortrun Gauper, stellv. Sprecherin der SoHo Simmering (Themeninitiative für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle Personen der SPÖ Simmering). "Wir freuen uns auf ein gemeinsames Regenbogenfamilienfest im Schloss Neugebäude in Simmering", spricht Herbert Kühfuss, Verwalter des Schlosses Neugebäude und Vorstandsmitglied der SoHo Simmering, eine offizielle Einladung an FaMos und das Regenbogenfamilienzentrum in Wien aus."Für eine kulturelle gesellschaftliche Änderung, was Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle Personen mit Familienwunsch in verschiedenen Berufen, wo Regenbogenfamilien immer noch ein Tabuthema ist, bedeutet so eine öffentliche Anerkennung einer Beratungsstelle für Regenbogenfamilien einen wichtigen Meilenstein", betont Isabella Willrader, FSG-Vorsitzende der Simmeringer Polizei.