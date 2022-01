Seit 2013 organisiert Ruth Hödl wöchentliche Tanzabende für tanzbegeisterte Paare im Triestingtal.

Im Vordergrund dieser lustigen Abenden stand immer die Unterhaltung, die Gaudi und weniger Tanzperfektion. Mit Ausnahme einzelner Paare, aber deren Beruf war einst eben Tänzer(in) bzw. Tanzlehrer(in).

Nach langer Pause wurde wieder getanzt

Den Alltag einfach wegtanzen, das war das Ziel. Nach langer Pause wurde am Freitag wieder getanzt. Die Anfragen nach den unterhaltsamen Tanzabenden wurde einfach zu groß, berichtet Ruth Hödl. Aber wie sollen solche Abende ablaufen? Dies wurde zur Kardinalfrage.

Die Lösung! En großer Saal, begrenzte Personenanzahl, maximal 6 Paare, darum wurde um rechtzeitige Voranmeldung gebeten. Die Corona- Regeln wurden sehr strikt kontrolliert und es herrschte geschlossene Gesellschaft.

Getanzt wurde im Gasthaus Smrcka. Dort gibt es sogar eine eigene Tanzfläche. Die Musik kam aus der Dose, keine Liveband aber DJ Heinz leistete großartige Arbeit.

Ein wenig gewöhnungsbedürftig aber doch sehr unterhaltsam war, wenn einzelne Paare mit ihrer FFP 2 Maske die Tanzfläche betraten. Diese jedoch sehr schnell zur Einsicht kamen, dass ein flotter Boogie mit Maske nicht so richtig zu tanzen ist.

Piroska nahm es mit Humor. Mit der Maske vor dem Gesicht ging's auf die Tanzfläche, dann wechselte die Maske auf ihren Kopf als kleines Hütchen.

Elfi Orner und ihr Johannes waren nicht zu halten. Endlich wieder das Tanzbein schwingen, einzig zum Durstlöschen ging es. zurück an den Tisch.

Roland Wittek hatte die Qual der Wahl. Entweder Ruth Hödl oder die feurige Piroska oder seine Tochter Patrizia Wittek sorgten dafür das Oldie Roly immer in Bewegung blieb.

Helga und Fritz Radisch stärkten sich bereits bevor die ersten Tanzrythmen den Saal erfüllten. So konnten sie die doch sehr begrenzte Zeit voll auskosten. Denn Sperrstunde war 22:00 Uhr.

Bewegung macht Hungrig und Durstig



Selbstredend kam mit der Bewegung der Hunger und Durst. Energie musste aufgetankt werden. Da kam Sandra Schönleitner ins Spiel. Sie versorgte die tanzfreudigen Gäste mit den notwendigen Getränken und auch mit Köstlichkeiten aus der gut bürgerlichen Küche von Smrckas Küchenchef.