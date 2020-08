Neue VOR-Busflotte und Fahrpläne ab 31. August VOR verbessert Fahrpläne und erneuert Busmaterial für rund 145.000 EinwohnerInnen in der Region um Baden. Moderne Busflotte mit gratis WLAN für alle Fahrgäste, rund 20% mehr Bus-Angebot für 55 Gemeinden durch Taktverkehr, verstärktes Angebot zu Spitzenzeite und Ausweitung der Tagesrandzeiten bzw. zusätzliche Spätverbindungen.

BEZIRK. Schwerpunkt der VOR-Planungsarbeiten war, ein sinnvolles Gesamtsystem durch ein noch besseres Zusammenspiel der Buslinien untereinander bzw. der Regionalbusse mit der Bahn zu schaffen. Nicht nur die Fahrpläne an sich werden in der Region um Baden insgesamt besser, auch die eingesetzten Busse werden modernen Ansprüchen gerecht. Insgesamt bedeutet das, dass sich jede Öffi-Verbindung in der Region ändern wird.

Die neuen Fahrpläne gelten mit 31. August 2020 und sind bereits in den VOR AnachB Routingservices anachb.vor.at, sowie in der VOR AnachB App abrufbar. Achtung: Es muss ein Reisedatum ab dem 31. August 2020 eingegeben werden. Bei schulrelevanten Verbindungen bitte ein Datum ab dem Schulstart ab dem 7. September angeben.

Das neue Bus-Angebot im Überblick