Man kennt ihn als Grillmeister bei SPÖ-Festeln. Beim Hamburg-Urlaub bewies er Zivilcourage



ENZESFELD-LINDABRUNN (mw). Ein Wochenendurlaub nach Hamburg wurde für Alexander Schmid auf dramatische Weise zum unvergesslichen Erlebnis.

Leuchtturm

Während seine drei Freunde in Blankenese, einem westlichen Stadtteil von Hamburg, einen Leuchtturm bestiegen, blieb der Triestingtaler lieber am Boden und blickte auf die Elbe. "Da sah ich ein umgestürztes Segelboot im Fluss. Eine Frau klammerte sich an den Rumpf und schrie um Hilfe für ihren im Wasser treibenden Sohn", schildert Alex Schirl. Während die Mutter eine Schwimmweste trug, war ihr 15-jähriger Sohn Jochen mit einem dicken Pullover bekleidet über Bord gegangen.



Sekunden zählten

Auch andere Urlauber beobachteten den Vorfall, beließen es jedoch beim telefonischen Alarmieren der Rettungskräfte und warteten zu. Alex aber erkannte die dramatische Situation und handelte couragiert: "Jochen war aufgrund seiner nassen Kleidung schon mehrmals unter Wasser. Ich schnappte einfach einen Rettungsring, sprang zu ihm ins 12 Grad kalte Wasser und konnte ihn an Land ziehen." Wie die danach eintreffenden Rettungskräfte feststellten, hatte der 15-Jährige nur mehr 29 Grad Körperkerntemperatur, sein Retter 32. Die Mutter wurde per Boot gerettet. Schmid: "Am folgenden Montag kontaktierte mich die Polizei Hamburg und wollte mir eine Lebensrettungs-Plakette überreichen. Da war ich aber schon wieder daheim." Ein darauffolgender Anruf der Mutter war für den beherzten Lebensretter Dank genug.