Örtliche Entwicklungskonzepte, Bebauungspläne und Grundstücksumwidmungen sind auch im Triestingtal heiß diskutierte Themen. Die Errichtung von Gebäuden ist ja nicht per Se etwas Verwerfliches, wir wohnen ja alle in Häusern und nicht in Erdhöhlen. Es kommt halt auf Dimension und Standort d an. Wobei sich Bebauungsgegner nicht mit dem Argument "prinzipiell ja, aber nicht vor meiner Haustür" selbst disqualifizieren sollten. Es ist auch nicht von Haus aus kriminell, wenn Investoren mit Bauprojekten finanzielle Gewinne erwirtschaften. Dort, wo das auf kosten der Lebensqualität aller anderen geht, ist es gut, wenn sich außerparlamentarische Bürgerbewegungen dagegen auflehnen. Berndorfs Ortschef Franz Rumpler: "Ich ignoriere die 2336 Unterschriften gegen Verbauung keineswegs. Ich bitte aber alle Beteiligten um mehr Sachlichkeit und weniger Aggressivität!"

Berndorf: Eklat bei Gemeinderats-Sitzung