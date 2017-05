14.05.2017, 06:53 Uhr

Die 8. Triestingtaler Charity Mode-Show & Party - erstmalig im Eventcenter Leobersdorf - am 13. Mai - war ein voller Erfolg. Über 500 Gäste waren von der Performance der über 40 Models - davon ca. 35 Prominente - und den Music-Acts begeistert.

LEOBERSDORF (frasch) Jede Menge Promi- & Hobbymodels präsentierten aktuelle Mode, Accessoires und Frisuren von Unternehmen aus Berndorf und Umgebung zugunsten des Therapiehofes Regenbogental in Leobersdorf (www.regenbogental.at) und des Roten Kreuzes - Bezirksstelle Berndorf/St. Veit.Für die launige Moderation zeichnete SOKO-Kitzbühel-Hauptdarstellerin Julia Cencig witzig und in aller Frische verantwortlich, obwohl sie in der Nacht zuvor noch bis 1.30 Uhr früh Dreharbeiten in Kitzbühl hatte.Unter den VIP-Models: Greg Bannis - Frontmann der bekannten Hitparaden-Band "Hot Chocolate", Andrea L´Arronge, Kathrin Zettel, Martina Poel (Vier Frauen und ein Todesfall), "Papa Lutz" Hubert Wolf, Star-Friseur Josef Winkler und viele viele andere, die sich in den Dienst der guten Sache stellten. Aber auch die lokalen Hobby-Models - ganz besonders die mutigen Kinder - hatten ihren Applaus wirklich verdient. Unter den eifrigsten Klatschern die Leobersdorfer Passagen Management-Dame Viktoria Lorber, Lady-Fashion-Chefin Marianne Reinhart und Klaudia und Franz Gschiel aus Wiener Neustadt.Unter den durchwegs tollen Musik-Acts: Greg Bannis - Ex-Frontman Hot Chocolate, die Gruppe Drumatical Theatre und DJ Chris Duro. Weiters gab es eine Tombola mit tollen Preisen - Hauptpreis: eine exklusive Reise sponsered by Aubora vacation.Für das Catering verantwortlich: E.S.L. Event Catering von Benjamin Günter, Cocktailbar von Bar Lounge Le Freak, Berndorf Szigeti Sekt und Junge Winzer 4.0.Charity Organisator Robert Wille aus Berndorf konnte auch in diesem Jahr zu Recht mehr als zufrieden sein!