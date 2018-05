Kirtag mit neuem Austragungsort

04.05.2018, 09:53 Uhr

Heuer gibt es aber eine wesentliche Änderung: aufgrund der Bauarbeiten in der Südbahnstraße findet der Kirtag am Sonntag, 06. Mai und am Sonntag, 11. November erstmalig in der Leopold Hörbingerstraße statt.Die Anrainer der Leopold Hörbingerstraße sowie vom Hauptschulplatz werden gebeten, bereits am Abend vor den jeweiligen Terminen ihre Fahrzeuge nicht mehr in der betroffenen Straße abzustellen.