Am Ostersonntag ließen sich viele Leute das traditionelle Osterfest nicht entgehen.

VÖLKERMARKT. Was wäre der Ostersonntag ohne die alljährlichen Ostertänze, die zahlreiche Besucher zum Feiern bewegen? Auch heuer veranstaltete die Landjugend St. Stefan/Haimburg ihr zum Pflichttermin gewordenes Fest in der Neuen Burg Völkermarkt, auf welchem hunderte Besucher ausgiebig durch die Nacht feierten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten im großen Saal die "Bengels reloaded", und "DJ Trump", "DJ MCA2 und "DJ Churcher" in den Disco-Bereichen.

Viele Ehrengäste

Unter den Besuchern waren auch der Bürgermeister der Gemeinde Völkermarkt Markus Lakounigg, der dritte Landtagspräsident Josef Lobnig, die Stadträtin Angelika Kuss-Bergner und die Gemeinderäte Kristina Anna Müller, Daniel De Mitri und Elisabeth Kollitsch.