Was viele bereits befürchtet haben, ist jetzt eingetreten: Auch das Repica Fest des Vereins Lebensraum Petzenland-Peca wird heuer nicht stattfinden.

ST. MICHAEL OB BLEIBURG. Die Auswirkungen des Corona-Virus machen auch vor den regionalen Kulinarik- und Brauchtumsfesten im Herbst nicht Halt: Auch das nicht nur im Jauntal beliebte Repica Fest des Vereins "Lebensraum Petzenland-Peca" in St. Michael ob Bleiburg das für den 4. Oktober geplant war, wird heuer nicht stattfinden. Heute hat der Vorstand bekanntgegeben, dass das Fest heuer ausfallen muss. "Wie schon von vielen befürchtet, trifft nun die Corona-Krise auch unser Fest der tollen Knolle. Daher müssen wir euch leider schweren Herzens mitteilen, das unser Repica Fest im Oktober 2020 nicht stattfindet", erklärt Obmann Franz Kušej. "Wir sind aber guter Dinge und hoffen unser über die Bezirksgrenzen hinaus, sehr beliebtes Fest am 3. Oktober 2021 wieder in St. Michael veranstalten zu können", so die Schriftführerin Doris-Grit Schwarz.