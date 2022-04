Dem Frieden in der Ukraine wurde die diesjährige Andacht gewidmet.

NEUHAUS. Am Sonntag, 3. April, lud der Kulturverein Drava aus Schwabegg zu einer Kreuzwegandacht in die Pfarrkirche Neuhaus. Pfarrer Michael Golavčnik und KPD-Drava-Vizeobmann Jakob Logar begrüßten die Teilnehmer am Treffpunkt beim Wegkreuz neben der Volksschule. Begleitet von Fastenliedern führte die Prozession durch die 14 Stationen bis in die Pfarrkirche. Inhaltlich war der Kreuzweg dem Frieden in der Ukraine gewidmet.

Großformatiges Ölgemälde

In der Kirche stellte Pfarrer Michael Golavčnik den Teilnehmern das großformatige Ölgemälde „Krönung Mariens mit Heiligen und Stiftern“ aus dem 17. Jahrhundert vor. Seit Juni 2020 ist das Ölgemälde wieder zurück in der Pfarrkirche Neuhaus, zehn Jahre lang war es in der Domkirche St. Andrä im Lavanttal. Musikalisch umrahmt wurde der Kreuzweg von Nina Kogelnik an der Orgel. Am Kreuzweg beteiligten sich neben Mitgliedern des Kulturvereins der Ethnologe Engelbert Logar sowie Roswitha Logar und Anton Selišnik vom Pfarrgemeinderat.