Die Firma „Steinbeis PolyVert GmbH“ stellt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Peratschitzen zehn neue Einsatzhelme zur Verfügung.

PERATSCHITZEN. Die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen konnte am 22. Dezember ein Weihnachtsgeschenk in Empfang nehmen: Die in der Region angesiedelten Firma „Steinbeis PolyVert GmbH“ stellt der Kameradschaft zehn neue Einsatzhelme der Firma MSA zur Verfügung, die die persönliche Schutzausrüstung der Kameraden wieder auf den neuesten Stand der Technik und der Sicherheit bringen.

Mehr Sicherheit im Einsatz

Da das Firmengelände der „Steinbeis PolyVert GmbH“ im Einsatz- und Zuständigkeitsgebiet der Feuerwehr Peratschitzen aufgrund der dort verwerteten Stoffe eine unmittelbar höhere Brandgefahr darstellt, erklärten sich die Betriebsleiter und Inhaber eigenständig dazu bereit, die Feuerwehr Peratschitzen durch neue Ausrüstungsgegenstände zu unterstützen und in der Vorweihnachtszeit zu beschenken.

"Mithilfe der großzügigen Vorweihnachtlichen Spende können nun noch vor Jahresende zehn Kameraden ihre neuen Einsatzhelme in Empfang nehmen", bedanken sich Kommandant OBI Thomas Abraham und Kommandant-Stellvertreter BI Christopher Wertschnig im Namen der Kameradschaft. Die neue Ausrüstung erhöht die Sicherheit, wenn die Feuerwehr auch weiterhin mit vollem Tatendrang in den Einsatz geht.