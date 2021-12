Weihnachten ist die Zeit, in der Nächstenliebe von vielen Menschen besonders groß geschrieben wird.

VÖLKERMARKT. Die Familien- Trachtengruppe Völkermarkt, welche sich bereits über ein Bestehen von über 30 Jahren erfreut, setzt sich jedes Jahr rund um die Weihnachtszeit das ehrgeizige Ziel, den Pfleglingen des Vereins "Es gibt uns", mit einer Spende zu unterstützen. Das Ziel soll es sein, dass die kleinen Weihnachtswünsche der Pfleglinge in Erfüllung gehen und ihnen so die Weihnachtszeit versüßt wird. Überreicht wurde die Spende durch die beiden Obfrauen Irma Laure und Irmgard Dreier am 17. Dezember am Hof des ehemaligen Klosters in Völkermarkt.