Verlosung Weihnachtsgewinnspiel in Völkermarkt

Auch dieses Jahr veranstaltete der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt und der Stadtgemeinde Völkermarkt mit dem "Mein Völkermarkter Weihnachtsbuch" ein großes Gewinnspiel bei dem am 30. Dezember Preise im Wert von 42.000.- Euro verlost wurden. Über 2500 Besucher aus dem ganzen Bezirk drängten sich auf dem Völkermarkter Hauptplatz um am Gewinnstiel teilzunehmen. Der Obmann des Wirtschftsverein Zukunft Völkermarkt und die Geschäftsführerin Karl Kräuter und Nicole Malle sowie der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer Völkermarkt Reinhold Janesch nahmen die Verlosung mit viel Witz und Charme vor. Der Hauptpreis: ein Skoda Fabia der Firma Skoda Purkowitzer ging dieses Jahr an eine Sympatische Griffner Studentin.