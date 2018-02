Das Symphonieorchester des Kärntner Landeskonservatoriums KONSE ist wieder auf Gastspiel in Bleiburg

BLEIBURG. Das Symphonieorchester des Kärntner Landeskonservatoriums "KONSE" ist wieder auf Gastspiel in Bleiburg. Im Rahmen der Abschlussprüfung des Dirigentenlehrganges des "KONSE" Klagenfurt gastiert das 70 Musiker starke Orchester am Freitag, dem 9. Februar im Kulturni dom Bleiburg und wartet mit einer Novität auf. Unter dem Motto "Klassische Musik am Land" spielt das Orchester temperametvolles und wirksames Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten für das Gastspiel sind unter www.kulturnidom.at oder 0664/42 35 414 erhältlich.