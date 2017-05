Kärntner Bildungswerk lädt zum Bezirksabend 2017

VÖLKERMARKT. Das Kärntner Bildungswerk veranstaltet am, demden Bezirksabend. Mitwirkende sind: der MGV Petzen/Loibach, VOCSit, der Unterstufenchor des Alpen-Adria-Gymnasiums, die Lindenhofer Bauernkapelle sowie die Faschingsgilde St. Peter am Wallersberg. Durch den Abend führt Raimund Grilz. Beginn ist umin der Neuen Burg Völkermarkt. Eine Karte im Vorverkauf kostet acht Euro, an der Abendkassa zehn Euro.