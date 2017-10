The Doors Experience zu Gast im Kultkeller Völkermarkts

VÖLKERMARKT. Die Band "The Doors Experience", bestehend aus Jason Boiler, Klaus Bergmaier, René Galik und Gerhard Tscherwizek, steht am Samstag, dem 28. Oktober im STEP auf der Bühne. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Eintrittskarten sind an der Abendkassa um 20 Euro erhältlich.