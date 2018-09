1. Griffner Kulturtage mit buntem Programm

19.09.2018, 10:35 Uhr

Von heute bis Samstag finden zum ersten Mal die Griffner Kulturtage statt.

GRIFFEN. Das Kulturreferat der Marktgemeinde Griffen trägt alljährlich mit zahlreichen Veranstaltungen zum kulturellen Geschehen in der Gemeinde bei. Heuer entschied sich das Team rund um Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Ulrike Sauerschnig, das Angebot zu den 1. Griffner Kulturtagen zusammenzufassen und an vier Tagen von Lesungen über Vernissagen bis hin zu Konzerten und Theaterstücken ein abwechslungsreiches Programm anzubieten.

Der Startschuss zu den Kulturtagen fällt heute, Mittwoch, um 18:30 Uhr bei freiem Eintritt in Stift Griffen. Nach der Begrüßung und der Eröffnung mit Sektempfang im Kreuzgang des Stifts, wird die Dauerausstellung „Peter Handke“ besichtigt. Ab 19:45 Uhr können die Gäste im Refektorium den Geschichten der Freunde von Peter Handke über Begegnungen mit ihm lauschen.Am Donnerstag wird in den Vereinsräumen sowie im Kultursaal der Marktgemeinde Griffen die Vernissage von teils weit über die Grenzen Kärntens bekannten Künstlern – ebenfalls bei freiem Eintritt – eröffnet. Angelo Makula präsentiert die Werkschau 2010 – 2018 im Kultursaal, Helmut Blazej stellt seine unverwechselbaren Bilder im Vereinsraum 1 aus und Corinna Hehn – eine aufstrebende Künstlerin aus Griffen – gibt im Vereinsraum 2 Einblick in ihre Arbeit.Gunther Spath wird am Freitag im Vereinsraum der Marktgemeinde Griffen eine Lesung mit dem Titel „Reflexionen aus 51 Dichterjahren“ halten.Um 20 Uhr beginnt am Freitag dann das Konzert des Kärntner Quartetts „Klakradl“, bestehend aus dem Musikerduo [:klak:] und dem Kabarettduo RaDeschnig. Mit dem Programm „Von Kamot bis Radau“ durchstreifen sie Jazz, das traditionelle Kärntnerlied oder gängige Filmmusik.Am Samstag gibt es die Filmvorführung „Gottscheabar Lont - Das verlorene Kulturerbe“ bei freiem Eintritt im Kultursaal der Marktgemeinde. Die Neue Bühne Villach präsentiert als Abschluss um 20 Uhr im Bambergersaal am Griffner Schlossberg das Stück „Krieger des Lichts“."Wir hoffen, dass unser Programm angenommen wird", sagt Ulrike Sauerschnig. Wenn der Probelauf gelingt, kann sich die Vizebürgermeisterin eine Fortführung der Griffner Kulturage im zwei-Jahres-Rhythmus vorstellen. In einem Jahr würde dann die Griffner Adventausstellung stattfinden, im nächsten wieder die Kulturtage: "Beides zusammen geht nicht in einem Jahr. Aufbereitung und Finanzierung brauchen ihre Zeit und man muss auch Leute finden, die es machen wollen."1. Griffner Kulturtage19. bis 22. SeptemberStift Griffen, Gemeindeamt, Schlossbergfrei, außer für das "Klakradl"-Konzert und "Krieger des Lichts". Karten gibt es im Bürgerservice der Marktgemeinde Griffen