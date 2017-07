Bleiburg lädt zur langen Tanznacht ein

26.07.2017, 12:18 Uhr

Am Freitag findet die Lange Nacht des Tanzes in Bleiburg statt. Johann Kresnik eröffnet persönlich.

BLEIBURG (sj). Am Freitag macht die "Lange Nacht des Tanzes" wieder ganz Bleiburg zu einer großen Bühne. Veranstalter ist das Center for Choreography (CCB)/Choreographiezentrum Bleiburg mit Leiterin Andrea Hein. "Als Highlight wird der Gründer des CCB, Johann Kresnik, die Lange Nacht eröffnen", ist Hein stolz.Die 20 Shows, von denen nur zwei Gastspiele sind, sind allesamt Uraufführungen, an denen bereits die ganze Woche vor Ort gearbeitet wird. Gegen Voranmeldung (Details siehe Infobx rechts oben) ist es möglich, einen Blick in diese sogenannten Residenzen zu werfen und so die Arbeitsweise der Künstler aus der Nähe zu betrachten.

Malerei und Tanz

Puppen und Schatten



Tango aus Italien

Die Lange Nacht des Tanzes:

Wann:

Wo:

Beginn:

Ticketvorverkauf

Voranmeldung

Infos zum gesamten Programm und Reservierung:

Im Zentrum der Langen Nacht steht das dreiteilige Projekt "TanzMuseum", in dem die Kärntner Tänzerin, Choreographin und oftmalige Regisseurin der Langen Nacht, Anna Hein, auf drei mit Bleiburg verbundene Maler eingeht: Gottfried Helnwein, Hermann Falke und Werner Berg. "Während Maler mit Pinseln malen, zeichnen Tänzer das Bild mit ihrem Körper", zieht Anna Hein die Verbindung zwischen Malerei und Tanz.Eine erstmalige Zusammenarbeit gibt es mit dem "Theater of Work" aus Ravne na Koroškem. Leiterin Tea Kovše ist gefragte Figuren- und Schattentänzerin, die in den vergangenen Tagen bereits einen Workshop für Profis und Amateure in Bleiburg abhielt. Gemeinsam mit Katja Vavrnik wird Kovše das Kriegerdenkmal in Bleiburg zur Gefahrenzone für eine grenzüberschreitende Kooperation erklären.Weiters kommen die Tango-Tänzer der Compagnia Tango Brujo aus Padua mit ihrem Stück "Dolores Hotel" nach Bleiburg. Bis auf "Dolores Hotel" wird jede Performance zwei oder drei Mal wiederholt, um allen Besuchern die Möglichkeit zu bieten, alles zu sehen. "Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt", betont Andrea Hein, "Regensichere Ersatzbühnen sind vorhanden."Freitag, 28. JuliBleiburgvon 17 Uhr bis 24 Uhr bei jedem Wetteram 28. Juli ab 16 Uhr im Kulturni Dom Bleiburg, im Grenzlandheim oder im Werner Berg Museum (Kombiticket Museum + Lange Nacht um 26 Euro)für einen Einblick in die Tanz-Residenzen unter 0676/56 66 540www.ccb-tanz.at