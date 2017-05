Voxon A- capella Festival feiert Jubiläum

04.05.2017, 12:00 Uhr

Gleich doppelten Grund zum Feiern haben die Besucher des Voxon A-Capella Festivals.

BLEIBURG. Am 5. und 6. Mai findet das Voxon A-cappella Festival in Bleiburg bereits zum fünften Mal statt. Veranstaltet wird das Festival von der gleichnamigen Vocalband, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum feiert."Durch unsere Auftritte im benachbarten Ausland und bei anderen A-cappella-Festivals haben wir viele Gruppen kennengelernt und haben dann beschlossen, diese zu unserem Festival einzuladen", erzählt Danilo Katz. In den vergangenen Jahren sind immer vier Bands aufgetreten. "Da wir heuer aber die weltberühmte Vocalband Home Free zu Gast haben, wollen wir natürlich möglichst viel von ihnen hören."

Das Voxon A-cappella-Festival ist der modernen A-cappella-Musik gewidmet. "Diese Musikrichtung ist weltweit im Vormarsch und immer mehr Gruppen schaffen es mit ihren Songs auch in die internationalen Charts." Auch die Band "Home Free", die heuer am Festival singt, ist weltweit in den Charts vertreten."Unsere Veranstaltung war das erste A-cappella-Festival in Kärnten und im Regelfall nehmen daran immer auch Gruppen aus dem Alpe Adria Raum teil", so Katz. Heuer gebe es aber wegen des doppelten Jubiläums (zehn Jahre Voxon und fünf Jahre Voxon A-cappella Festival) eine Ausnahme. "Neben Home Free aus den USA ist auch der Kabarettist Christian Hölbling zu Gast." Auch die Band "Voxon" wird den Besuchern einige Lieder aus ihrem neuen Programm präsentieren.Neu ist dieses Jahr auch, dass das Festival an zwei Tagen stattfindet: "Das haben wir deshalb gemacht, da das Festival bis jetzt immer ausverkauft war." An beiden Abenden soll ein nahezu identes Programm angeboten werden. Tickets sind noch erhältlich.Die Vocalband "Voxon" gibt es mittlerweile bereits seit zehn Jahren. "Gegründet wurde die Band von mir und meinem leider tödlich verunglückten besten Freund Marko Thaler. Bis zu seinem Ableben im Jahr 2006 nannte sich die Gruppe Vox", erzählt Katz. Die beiden Freunde besuchten in den 90er-Jahren ein Konzert der Vokalformation "Flying Pickets" in Bleiburg und waren sofortt von dieser Musikrichtung begeistert. "Deshalb haben wir auch beschlossen, eine eigene Gruppe zu gründen." Im Jahr 2007 wurde die Band neu besetzt, weshalb sich auch der Name der Vocalband änderte.