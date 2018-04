Ein Wirt aus Überzeugung

23.04.2018, 21:51 Uhr

Andreas Handke feiert mit seinem Lokal "HA" das Fünf-Jahr-Jubiläum.

GRIFFEN. Mit dem Ziel, Alt und Jung wieder "zamzubringen", eine neue Qualität in der Gastronomie zu bieten und somit Leute anzusprechen, die mangels passender Möglichkeiten kaum mehr ausgegangen sind, eröffnete Andreas Handke vor fünf Jahren sein "HA – Das Lokal" in Griffen. "Wir waren neu mit unserem Konzept und es ist aufgegangen", ist Handke stolz. Wenn der Wirt von "wir" spricht, meint er damit seine Frau Andrea und seine Tochter Chiara, sowie mittlerweile fünf Mitarbeiter.

Sein Werdegang

Wirt mit Humor

Zur Sache:

Handke selbst lernte vor 30 Jahren den Beruf des Kellners beim Gurkerwirt, schloss die Ausbildung damals aber nicht ab. 16 Jahre lang war er Angestellter.Nachdem er, wie er selbst sagt "abgebaut wurde", entschloss er sich schließlich, seinen Traum vom eigenen Lokal in die Tat umzusetzen und machte die Konzessionsprüfung nach. "Im "HA" steckt mein Herzblut, hier drin möchte ich alt werden", sagt Handke mit Überzeugung. Dass ein eigenes Lokal ein lange gehegter Wunsch war, beweist auch das "HA"-Logo: "Ich habe es bereits im Alter von 15 Jahren in der Berufsschule designt.""Ein bisschen anders"Überzeugt hat der Wirt die Griffner außerdem mit seinen Veranstaltungen wie dem Lindenblüten-Fest, dem Gospel-Advent oder dem Oktoberfest: "Dadurch sind die Leute einmal schauen gekommen und schließlich geblieben." Auch Ausstellungen gibt es im "HA", wie heuer zum Beispiel von Amina Handke und Franziska David: "Wir wollen einfach ein bisschen anders sein."Zu den schönsten Komplimenten, die der Wirt in den vergangenen fünf Jahren bekam, zählt für ihn der Satz: "Es ist so, als hätte es dich schon immer in Griffen gegeben." Seitenhiebe über seine Öffnungszeiten, die schon Stoff für einen Sketch im Griffner Fasching waren, nimmt Handke, der auch selbst im Fasching aktiv ist, mit Humor: "Wenn man ein Lokal hat und im Fasching nicht durch den Kakao gezogen wird, hat man etwas falsch gemacht."Freitag, 27. AprilHA – Das Lokal in Griffen20 UhrDJ und Gewinnspiel