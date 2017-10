Wirtschaftsverein zieht Jahresbilanz

14.10.2017, 12:00 Uhr

Völkermarkt : Wirtschaftskammer |

Der Wirtschaftsverein blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

VÖLKERMARKT (as). Nimm dir Zeit zum Mitgestalten – unter diesem Motto stand die Jahreshauptversammlung des Wirtschaftsvereins Zukunft Völkermarkt, die heuer in der Wirtschaftskammer Völkermarkt abgehalten wurde. Obmann Karl Kräuter und Geschäftsführerin Nicole Malle zogen Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr, in dem elf neue Mitgliedsbetriebe aufgenommen wurden. Mittlerweile umfasst der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt 68 Mitglieder aus Handel, Gewerbe, der Industrie sowie dem freien Gewerbe.

Ausblick für das neue Jahr

Der Wirtschaftsverein plant auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen. "Es sind nicht nur die Altbekannten Veranstaltungen sondern es sind auch neue Events geplant, wie zum Beispiel die GIVe Party im Zuge des Bezirkskinderflohmarktes", so Kräuter. Nächster Höhepunkt ist das Gutscheinheft und Gewinnspiel im Völkermarkter Advent. An der anschließenden Fragerunde beteiligten sich auch Stadträtin Angelika Kuss-Bergner, Stadtrat Hans Steinacher sowie Gemeinderat und SPÖ-Fraktionssprecher Peter Wedenig.