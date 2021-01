Die Währinger Fotografin Barbara Grabenbauer ist mit ihrem Atelier "Das Portrait" erfolgreich.



WÄHRING. Bereits mit acht Jahren hielt sie zum ersten Mal eine Kamera in der Hand. Es war die Kamera ihres Vaters, der ihr als Berufsfotograf genau das näherbrachte, was man für dieses Handwerk benötigt. Den Blick fürs Wesentliche, ein ruhiges Händchen und vor allem die Leidenschaft, die ihr bis heute nicht abhanden gekommen ist.

Barbara Grabenbauer verbrachte ihre Jugend in Graz, ging dort zur Schule und erlernte den Beruf der Fotografin. Mit 18 übersiedelte sie nach Wien und widmete sich voll und ganz ihrer Passion – der Fotografie. "Es folgten Jahre, in denen ich neugierig und wissbegierig alles aufsog, was sich ums Fotografieren drehte. Ich arbeitete in Fotostudios, perfektionierte die Arbeit in der Dunkelkammer und retuschierte die Bilder zahlreicher Kunden", sagt Grabenbauer.

Spezialität: Babys und Kinder



Heute betreibt sie ihr eigenes Fotostudio in der Gymnasiumstraße 33, in dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lässt und von ihren Kunden die außergewöhnlichsten Aufnahmen hervorbringt. Shootings im Bereich Beauty-, Baby-, Kinder- und Familienfotografie sind ihre Spezialität. Gekonnt setzt sie ihre Modelle in Szene und schafft unvergessliche Erinnerungen für diejenigen, die noch nach Jahren an besondere Momente erinnert werden wollen. Dabei schafft sie es immer wieder, ihre Darsteller gekonnt in den Mittelpunkt zu stellen. "Baby- oder auch Babybauch-Shootings sind meine Leidenschaft und da ich selbst Mutter von fünf Kindern bin, habe ich ein besonderes Händchen für knifflige Situationen entwickelt, wenn es darum geht, die oft quirligen, kleinen Akteure bei Laune zu halten", erzählt sie aus dem Studioalltag.

Flexibilität ist gefragt



Da kommt es schon einmal vor, das ein Shooting länger dauert als geplant, bis sich die Kleinen an die Umgebung und das Blitzlicht gewöhnt haben. Die Ergebnisse können sich sehen lassen und so manche weibliche Auftraggeberin bekommt Lust, sich vor Grabenbauer – die übrigens auch eine Visagistenausbildung genossen hat – in Pose zu werfen.

Die impulsive und humorvolle Fotografin überlässt nichts dem Zufall, um ihre Kunden zu präsentieren. "Es muss nicht immer nur ein simples Passfoto sein", so die Währinger Fotografin. Mehr Informationen gibt es auf www.dasportrait.com