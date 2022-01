Währing ist nicht nur politisch ein "grüner" Bezirk. 3.761 Straßenbäume gibt es in Währing, damit zählt er unter den "kleineren" Bezirken zum Spitzenreiter. Die Jahresstatistik der Stadt Wien gibt Aufschluss über die wichtigsten Kennzahlen im Bezirk.

WIEN/WÄHRING. Wie hat sich Wien im letzten Jahr verändert? Wo hat Währing im Bezirksvergleich die Nase vorn? All das verrät das neue "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien". Wir haben einen Blick auf die nackten Zahlen geworfen und dabei Interessantes für dich festgestellt.

Wien als fünftgrößte Stadt der EU

In Wien leben 1.920.949 Menschen, davon 51.327 in Währing. Der 18. Bezirk trägt also ein Schäufelchen dazu bei, um Wien im 21. Jahr des 21. Jahrhunderts zur fünftgrößten Stadt der Europäischen Union zu machen.

Währing ist ein Bezirk "mittleren Alters": Die größte Altersgruppe im 18. Bezirk stellen die 30- bis 44-Jährigen. Exakt 11.977 Währinger sind dieser Gruppe zuzurechnen. Ebenfalls interessant: 4.932 Menschen sind 75 Jahre oder älter. Diesen stehen 2.904 Kinder bis fünf Jahre gegenüber.

Top bei Bäumen, Flop bei Autos

In Währing werden Bäume gesetzt, was das Zeug hält. Das führt dazu, dass in Währing insgesamt 3.761 Straßenbäume stehen. Währing ist damit unter den "kleineren" Bezirken an der Spitze, nur Flächenbezirke haben mehr Straßenbäume. 1.370 davon zählen zur Gattung Ahorn, gefolgt von der Linde (1.191).

Sicherlich positiv zur Klimabilanz des Bezirks trägt auch der Fahrzeugbestand im Bezirk bei. Wienweit werden 899.709 Kraftfahrzeuge gezählt. Darunter fallen Pkw, Busse, Lkw, Motorräder oder etwa Zugmaschinen. Mit 22.096 motorisierte Vehikeln gibt es Währing sehr wenig Fahrzeuge im Wien-Vergleich. Nur in sieben Bezirken sind noch weniger Autos unterwegs. Genau 18.326 PKWs. rollen durch den Bezirk.

Bezirk der Singles

Wohnraum ist nicht nur in Wien, sondern auch im 18. Bezirk gefragt. Die meisten Menschen leben jedoch alleine. Zeit für eine Partnersuche, oder Mitbewohner? In Währing sind von 26.689 bewohnten Wohnungen der Großteil Single-Haushalte. 13.017 Wohnungen werden von "nur" einer Person genutzt. In einer Wohnung in Währing sind im Schnitt 1,93 Menschen zuhause.

Wer jedoch schon Nachwuchs hat - oder plant - der wird auf Kurz oder Lang wohl auch nicht an diesem Thema vorbeikommen. Denn für Eltern und deren Sprösslinge sind Spielplätze und Parks essentielle Orte für Freizeit, Spiel und Spaß. In Wien gibt es 995 städtische Parkanlagen - 23 davon liegen in Währing. In diesen Parks kann man auf 1.383 Bänken Platz nehmen. Nur drei weitere Bezirke haben mehr öffentliche Bänke als Währing.

Auch bei den Spielplätzen muss man sich im 18. Bezirk nicht verstecken. Insgesamt stehen für große und kleine Kinder an 16 Standorten 20.980 Quadratmeter zum Austoben zur Verfügung.