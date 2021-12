Silvia Ais kümmert sich um Menschen mit Autismus - auch in der Weihnachtszeit. Sie betreut bei Rainman's Home die Jugendgruppe in den Tagesstätten in Währing und am Neubau.

WIEN/WÄHRING/NEUBAU. Eigentlich ist Silvia Ais wegen eines Jobs in der Modebranche von Salzburg nach Wien gezogen. Inzwischen ist sie 70 Jahre alt und engagiert sich in den Tagesstätten von Rainman's in der Teschnergasse 11 in Währing und am Lerchenfelder Gürtel 26–28 am Neubau.

Foto: Rainman's Home

hochgeladen von Johannes Reiterits

Bereits in den 1980er Jahren half sie in einer Werkstatt für behinderte Menschen mit, zu Rainman’s Home kam sie vor vier Jahren jedoch durch Zufall, erklärt Ais: "Ich habe in der BezirksZeitung vor vier Jahren einen Artikel über Rainman’s gelesen. Dort wurde zu Zeitspenden als Freiwilliger aufgerufen, gleich in der nächsten Minute habe ich mir das Telefon geschnappt und mich gemeldet. Ohne diesen Artikel wäre ich nie auf Rainman’s Home gekommen."

Schöne Umarmungen

Insgesamt 18 Klienten hat Ais in ihrer Jugendgruppe von Rainman’s. Ab 17 Jahren trifft man sich dreimal die Woche, auch jetzt zur Weihnachtszeit. Vor allem Kreatives steht am Tagesprogramm.

Foto: Rainman's Home

hochgeladen von Johannes Reiterits

"Wir filzen und basteln, zum Beispiel Blumenstecker aus Perlen und Blumendraht. Manchmal spielen wir Memory oder UNO. Und jeden Dienstag wird gebacken." Da ist es fast schon logisch, dass man sich auf Weihnachten mit einem großen, bunten Lebkuchenhaus und Lebkuchen-Christbäumen vorbereitet hat.

Foto: Rainman's Home

hochgeladen von Johannes Reiterits

In der besinnlichsten Zeit des Jahres wird aber auch musiziert. "Ich kann zwar einigermaßen gut Singen, das Spielen der Instrumente überlasse ich aber den Profis", lacht Ais und verweist auf Ihre Kollegen.

Auf die Frage, was das Besondere für sie an der Arbeit mit autistischen Menschen ist, meint sie: "Umarmungen. Ich bin ein Mensch der Umarmungen liebt. Bei den Autisten ist es so, dass diese Berührungsängste haben - also geht das nicht so einfach. Nach einer gewissen Zeit kommen sie aber von selbst und umarmen mich. Das ist das Schönste – weil es eben nicht gewöhnlich ist. Für mich ist das eine gewisse Ehre und Wertschätzung."

Bei jedem Blödsinn dabei

Bereits am 21. Dezember feierte sie gemeinsam mit ihren Schützlingen Weihnachten bei Rainman’s. "Wir hatten einen schönen Adventkranz in der Mitte, wir haben Weihnachtslieder miteinander gesungen und es gab für alle gute Kekse. Große Geschenke hatten wir nicht, aber dafür haben wir seit Dezember einen Adventkalender mit Sackerln, wo etwas Süßes drinnen versteckt ist. Der kommt gut an, denn wir sind hier alle ganz große Naschkatzen."

Foto: Rainman's Home

hochgeladen von Johannes Reiterits

Ais, die selbst vier Kinder und zwei Enkelkinder hat, wird auch weiterhin für ihre Jugendgruppe da sein, denn trotz ihres Alters denkt sie nicht an Ruhestand. "Es ist einfach so toll, mit den Klienten zusammen zu sein und Spaß zu haben. Ich bin bei jedem Blödsinn gerne dabei. Für mich ist jeder für sich alleine einfach eine liebenswerte Persönlichkeit. Ich habe hier inzwischen eine zweite Familie gefunden. Und ich bin einfach ein Familienmensch."

Weitere Themen:

Geschenke gegen die Einsamkeit am 24. Dezember

Genuss-Atomat in Gersthof mit Produkten aus Hernals