Spazieren ist seit der Pandemie der neue Volkssport. Auch Tiere erholen sich gerne in der frischen Luft, so wie Hündin Luzy. Doch sie verirrte sich auf den Schienen einer Schnellbahn in Währing.

WIEN/WÄHRING. Am 29. Jänner gegen 17.35 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling alarmiert. Eine Hündin hat sich in der Nähe der Gentzgasse auf Schienen einer Schnellbahn verirrt. Verängstigt fanden die Beamten die Hündin kauernd neben den Schienen. Nicht einmal auf vorbei-fahrende Züge reagierte der Vierbeiner.

Behutsam näherte sich ein Polizist und konnte die Hündin retten. Luzy, wie die Fellnase heißt, wurde von den beamten in die Polizeiinspektion mitgenommen. Mit Hilfe eines Chiplesegeräts konnte schließlich der Besitzer ausfindig gemacht werden. Es dauerte nicht lange als Luzy von ihrem erleichterten Besitzer abgeholt wurde.

