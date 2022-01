Am Schafberg wurden Giftköder ausgelegt, ein Hund wurde vergiftet. Die Hietzinger Tierärztin Susanna Gisel konnte ihn retten und ruft zur Mithilfe auf.

WIEN/HIETZING. Einen neuen Giftköderfall gab es am Schafberg, an der Grenze von 17. und 18. Bezirk. Nachdem er sofort zur Tierärztin gebracht worden ist, konnte er gerettet werden. "Der Hund hat stark gekrampft. Antiepileptische Mittel wirken nicht, wir konnten das Tier unter leichter Narkose mit Buscopan und Novalgin trotzdem retten", so die erfahrene Veterinärin. "Bitte beim geringsten Verdacht sofort zum Tierarzt!"

Susanna Gisel ruft auch andere Tierärzte dazu auf, sich zur gemeinsamen Vorgangsweise auf www.giftkoeder-wien.info zu melden. "Einige Tierarztkollegen wissen schon Bescheid, welche Therapie anschlägt - aber noch nicht alle.

Giftköder: Der Alptraum jedes Hundebesitzers.

