Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) im Interview mit der BezirksZeitung über ihre Ziele im neuen Arbeitsjahr.

WIEN/WÄHRING. Was hat die Bezirksvorsteherin des 18. Bezirks für das neue Jahr geplant? Was werden die Highlights des Jahres sein - und wo gibt es im Bezirk verbesserungsbedarf? Wir haben Sie im großen Neujahresinterview zu Ihren Zielen für 2022 befragt.

Frau Nossek, was ist heuer das große Thema in Währing?

Silvia Nossek: Nun, die Plötzleinsdorfer Allee macht uns schon länger Sorgen. Es hat sich leider so eingebürgert, und das mache ich auch niemandem zum Vorwurf, dass man das Auto auf die Grünflächen zwischen den Bäumen parkt. Dadurch ist das Erdreich verdichtet, durch Öl etc. kontaminiert und die Bäume können nicht überleben. Wir haben wirklich lang getüftelt, wie wir das verhindern können.

Was passiert 2022 in der Allee?

Nossek: Die Bäume bekommen ausreichend Grünfläche rundherum, das Erdreich wird ausgetauscht und sie bekommen auch eine Bewässerung. Dort, wo genug Platz ist, kommen zwischen den Bäumen dann ordentliche Parkplätze hin.

Im Neujahresinterview verrät Silvia Nossek ihre Vorhaben für 2022

Parallel dazu werden wir bis Herbst eine Radroute vom Plötzleinsdorfer Schlosspark in die Erndtgasse schaffen, von dort haben die Radfahrer eine gute Anbindung in den restlichen Bezirk.

Welche Maßnahmen erwarten uns beim Klimaschutz?

Nossek: Zu einer klimafitten Zukunft gehört das Radfahren. An der Jörgerstraße, direkt beim Gürtel, ist ein Unfallschwerpunkt. Vor allem für die Radfahrer ist die Spurführung hier sehr unübersichtlich. Gemeinsam mit dem 17. Bezirk haben wir hier eine Planung bis zur Martinstraße erarbeitet, die die Situation viel übersichtlicher und sicherer machen wird. Wir werden in dieser Gegend, wo praktisch kein Grün ist, auch 16 neue Bäume setzen. Und auch in der Naaffgasse setzen wir heuer 13 neue Bäume.

Gemeinsam mit dem 17. Bezirk wird die Jörgerstraße heuer deutlich radfahrfreundlicher

Wie möchten Sie die Wirtschaft stärken?

Nossek: Als Bezirk sind einem da die Möglichkeiten eingeschränkt. Mir ist es wichtig den Leuten in Erinnerung zu rufen, wie wichtig Märkte, Nahversorgung etc. sind. Hier ist auch die Kultur wichtig. Bei Kulturveranstaltungen, auch im öffentlichen Raum, schauen wir, wie wir die Geschäfte mit einbeziehen können.

Das bedeutet konkret?

Nossek: Nun, die Gestaltung des öffentlichen Raums ist eine ganz wichtige Unterstützung für die Nahversorgung. Wenn die Straße oder der Markt so gestaltet ist, dass die Leute gern hin gehen, dann stärkt das auch die Nahversorger dort. Das ist das, was wir als Bezirk machen können: diese Plätze, Straßen und Orte attraktiv gestalten. Zum Beispiel werden wir in der Gersthofer Straße die Radinfrastruktur verbessern und das Pflaster erneuern. Das stärkt auch die Geschäfte dort.

Wird es sonst Neugestaltungen geben?

Nossek: Ja, ein Anliegen der Bürger, das immer wieder an uns herangetragen wurde, ist etwa die Errichtung einer Outdoor-Fitness-Anlage. Hier sind wir gerade bei der Standortsuche. Außerdem wird der Meeresspielplatz im Währinger Park komplett neu gestaltet. Denn dieser ist inzwischen in die Jahre gekommen.

Sie sprachen die Kultur an, was wollen Sie hier schaffen?

Nossek: Bis 2019 hatten wir jährlich ein großes Kunstfest in Währing. Das mussten wir 2020 und 2021 schweren Herzens absagen. Es gibt schon sehr ambitionierte Planungen, die ich natürlich unterstütze. Ich hoffe, dass wir das heuer auch so umsetzen können. Denn ich denke es ist wichtig, dass Kunst- und Kulturschaffende ganz viel Bühnenzeit nächstes Jahr bekommen. Hoffentlich lassen sich bis dahin genug Leute impfen, damit die Wirtschaftstreibenden und Kulturschaffenden wieder mehr von ihrem Leben zurückbekommen. Das Kulturbudget des Bezirks steht dafür auf jeden Fall zur Verfügung.

Wenn es nach Nossek geht, muss die Kunst nächstes Jahr wieder genug Platz zum Leben bekommen

Was ist Ihnen heuer noch ein Anliegen?

Nossek: Ich denke, ein wichtiges Thema ist heuer auch das Zusammenleben. Durch Corona steht das Aufeinander-Rücksicht-Nehmen unter Druck. Vor allem in kleineren Parkanlagen wie dem Schubertpark ging das etwas verloren. Ich denke, es ist wichtig, heuer gezielte Aktionen zu schaffen, um das Miteinander wieder ins Bewusstsein der Leute zu rücken.

