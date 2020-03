BEZIRK WAIDHOFEN. Ab sofort sind ÖBB-Tickets auch im Infobüro Schloss Rothschild (Schlossweg 2) erhältlich. Die gut geschulten Mitarbeiter beraten gerne und beantworten Fragen zu Zugreisen.

Buchbar sind ÖBB Standardtickets, ÖBB Sparschiene International, Verbundtickets, Gruppenermäßigungen, Reisen mit Fahrrad und Hund, ÖBB Österreichcard, ÖBB Vorteilscard, Tickets für Reisende mit dem österreichischen Behindertenausweis und Reisen in unsere Nachbarländer und dazugehörige Ermäßigungen.

Am Wochenmarkt konnten sich Passanten am ÖBB-Infostand bei Kaffee und Kuchen über die Leistungen der ÖBB informieren. Auch Bürgermeister Werner Krammer besuchte den Stand und überzeugte sich im Anschluss vom neuen Angebot. „Es ist jetzt ganz einfach, ÖBB Tickets direkt hier im Infobüro zu buchen. Überzeugen Sie sich von unserem freundlichen Service und lassen Sie sich beraten“, so Bürgermeister Krammer.

